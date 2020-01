Así como Magaly Medina, Andrea Llosa tomará medidas de seguridad tras amenazas de muerte

Andrea Llosa declaró en una entrevista para un medio local que se encontraba preocupada por su seguridad ya que se habían presentado circunstancias que la pondrían en alarma.

Al ser cuestionada sobre si sufrió casos de reglaje como lo denunció recientemente la periodista Magaly Medina, Andrea afirmó que no le ha pasado; sin embargo, sí ha recibido otro tipo de amenazas.

“Sí, pero nunca al nivel de que me hayan seguido o me hayan hecho algún reglaje, pero en redes sociales sí siempre me amenazan”, acotó Andrea Llosa.

Asimismo, la figura de ATV comentó que constantemente ha tomado precauciones frente a la inseguridad: “Siempre trato de tener cuidado por donde me voy, por donde regreso. Eso sí, porque uno nunca sabe lo que pueda pasar. Hay tanta gente desequilibrada que te puede hacer algo”, agregó la conductora.

Además, Andrea Llosa explicó que tras el estreno de la novena temporada de “Nunca Más” y de la segunda temporada de “Andrea”, estaría evaluando la posibilidad de contar con su propia seguridad.

Andrea Llosa tomará medidas de seguridad al igual que Magaly Medina tras recibir amenazas de muerte

“Seguridad no he tenido, pero sí lo voy a tener por precaución. A partir de este año, en unos meses. Es que antes solo tenía 'Nunca Más’ pero ahora hago ‘Andrea’", aseguró.

Por otro lado, la periodista narró una sospechosa experiencia que le hizo reflexionar y tomar en cuenta el poder contar con su seguridad.

“En algún momento sucedió un evento que todos nos traumamos porque llegó un muñeco medio extraño, que además había sido de una campaña, pero nosotros nos asustamos y eso hizo que pensara y que dijera creo que es momento de tener seguridad”, contó Andrea.

Finalmente, afirmó que ya estaba planeando tener su equipo de seguridad para resguardar su integridad física.

“De hecho ya lo conversé con mi esposo y lo voy a tener, seguramente el próximo mes”.