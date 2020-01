La periodista Magaly Medina aclaró muchas interrogantes acerca de la relación amical que la cantante Yahaira Plasencia sostiene con el futbolista Jefferson Farfán, tras tenerla como invitada en su programa de espectáculos.

La artista se presentó en el programa “Magaly TV, la firme” junto a su productor Sergio George, no solo para anunciar el lanzamiento oficial de su segundo sencillo titulado “Cobarde”, también para explicar los reiterados viajes que ha tenido con la ‘Foquita’.

Magaly Medina agradeció al público por su preferencia tras entrevistar a Yahaira Plasencia. Foto: Composición

Durante la amena entrevista, la conductora le consultó a la cantante sobre el tan mencionado departamento del Golf de los Incas, donde Yahaira Plasencia busco presupuesto para la compra de muebles y porcelanatos.

Yahaira Plasencia estuvo en el set de Magaly Medina y habló de su relación con Jefferson Farfán. Foto: Captura

“Ese departamento es de Doña Charo y es un tema entre ella y mi mamá. Ella ya lo aclaró en una entrevista donde dijo que hay una amistad entre ellas. Si he ido a ese departamento, pero no tengo nada que ver ahí. La señora Charo hizo la entrevista ahí y aclaró ese tema”, manifestó la ‘Yaha’.

Ante esta respuesta, la conductora Magaly Medina le volvió a preguntar sobre las veces que la salsera se dejó ver ingresando al departamento. “¿Entonces tú ibas en la noche a supervisar?”, exclamó la famosa ‘Urraca’.

“¿Cuándo me has visto en la noche?”, respondió sarcásticamente la intérprete de ‘Cobarde’.

A lo cual, Magaly Medina no dudó en responder. “No puedo decirlo tampoco porque he visto imágenes, pero no las he publicado. ¿Tú crees que yo hablo porque estoy loca? Hablo porque siempre tengo algún tipo de prueba. Tú llegabas bien tarde”, manifestó la conductora.