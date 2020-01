Los escándalos no estuvieron exentos de la vida del actor estadounidense de Hollywood Justin Timberlake el año pasado. Un caso de infidelidad puso en peligro su matrimonio de siete años con Jessica Biel y remeció la farándula. Con motivo de su cumpleaños, repasamos este suceso y quién fue la manzana de la discordia de este matrimonio.

De acuerdo a la publicación del 23 de noviembre de 2019 del portal web The Sun, el actor fue captado en situaciones cariñosas con su compañera de reparto de la película Palmer, la actriz Alisha Wainwright, en un bar de la ciudad de New Orleans, Estados Unidos.

PUEDES VER Justin Timberlake difunde su última conversación con Kobe Bryant

Ambos actores quienes interpretan de amantes en Palmer, se encontraban en un bar de la ciudad y estaban descansando del rodaje del film. Mientras tomaban y charlaban, la actriz tocaba la pierna del cantante, por lo que este le coge la mano, en la cual se visualiza que Justin Timberlake no llevaba el anillo de bodas de su matrimonio con Jessica Biel.

Según la Vanguardia, tras la difusión de las fotos comprometedoras tanto Justin Timberlake como un representante de Alisha Wainwright desmintieron los rumores de una supuesta infidelidad.

El ex de Britney Spear y Camerón Díaz culpó al alcohol y aseguró que no pasó con nada entre su compañera y él. Y, además, expresó que se decidió a salir a aclarar estos chismes porque su familia se ha visto afectada y concluyó que “bebí demasiado esa noche y me arrepiento de mi comportamiento”.

Los actores Justin Timberlake y Alisha Wainwright son captados en situaciones cariñosas. Foto: Difusión.

“Quiero pedir perdón a mi maravillosa esposa y a mi familia por hacerles pasar por una situación tan embarazosa”, concluyó el exintegrante de N´Sync.

Por su parte, el representante de la actriz, conocida por su papel de Maia Roberts en la serie Shadowhunters y porque trabaja en la serie de Netflix Raising Dion, declaró: “No hay validez para esta especulación. Actualmente están trabajando en un proyecto juntos. Los miembros del elenco y el equipo estaban todos juntos y salieron a divertirse”

Los actores Justin Timberlake y Alisha Wainwright en el rodaje de Palmer. Foto: Difusión.

Los cónyuges con 7 años de matrimonio, Justin Timberlake y Jessica Biel, quienes además tienen un hijo de nombre Sila, fueron visto por The Sun, en el hotel Bel-Air en Los Ángeles disfrutando de un cena que fue catalogada como la primera cita pública, luego del escándalo de 2019. Según el medio, ambos continúan juntos y siguen trabajando para fortalecer su relación.