Justin Bieber ha demostrado muchas veces que la opinión de sus detractores no le quitan el sueño y esta vez no ha sido la excepción. El cantante canadiense en los últimos meses ha sufrido una transformación que no ha pasado desapercibida por sus más fieles seguidores de Instagram y ha sido objeto de burla de parte de los llamados ‘haters’.

La estrella de pop, quien recientemente estrenó su serie documental, viene luciendo un llamativo bigote que, para muchos de sus seguidores, no le sienta nada bien. “Lo siento, pero el bigote de Justin Bieber me perturba mucho”, expresó uno de los usuarios.

“El bigote de Justin Bieber lo hace lucir como la versión barata de Johnny Depp”, se lee en otro comentario. Pero, a pesar de la gran cantidad de críticas que generó su crecimiento de vello facial, parece que es un nuevo estilo que ha llegado para quedarse.

Justin Bieber en Instagram

En una de sus última publicaciones de Instagram, el cantante ha dejado en claro que no tomará en cuenta la opinión de sus millones de seguidores y se dejará el controversial ‘mostacho’. “Mi bigote, mi vida... supéralo”, se lee en la plataforma social junto a una fotografía de la expareja de Selena Gomez luciendo su nuevo estilo.

Justin Bieber en Instagram

Al parecer incluso su esposa, Hailey Baldwin, se ha mostrado dubitativa sobre el cambio. Cuando Justin Bieber utilizó bigote por primera vez, uno de los internautas le aconsejó dejárselo para la boda pero la modelo desacreditó la idea y comentó: “No te atrevas a darle esa idea, lunático”.

Sin embargo, ahora se muestra de acuerdo con la decisión de su esposo. “Lindura”, escribió esta vez en la publicación de Instagram.