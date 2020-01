Tras las diversas críticas al alcalde de Moche, Arturo Fernández, por haber invitado a la todavía suboficial Jossmery Toledo a un evento contra el feminicidio, la autoridad distrital brindó sus declaraciones en una entrevista para un medio local.

Arturo Fernández Bazán confirmó la presencia de la ‘Reina del TikTok’ como invitada especial en el evento denominado “I Exposición Fotográfica de Feminicidios en el Perú” que se realizará el próximo sábado 1 de febrero en la Plaza Mayor de Moche.

Asimismo, aseguró que le ofreció su casa como hospedaje y aclaró que el municipio no gastará dinero en sus viáticos.

“Quiero que el Perú se entere de que no me está cobrando absolutamente nada, ni al municipio, ni a mí. Su hospedaje y alimentación de la doctora (Jossmery Toledo) y de su equipo, que de repente la va a acompañar, no le va hacer gastar nada al municipio. Yo he pedido permiso a mis padres para que se queden en mi casa”, aseveró.

Alcalde de Moche: “Josmmery Toledo se alojará en mi casa”

Además, al ser cuestionado sobre el motivo por el que invitó a Jossmery Toledo, el alcalde respondió que había pedido a otras autoridades que vayan al evento, pero no le respondieron.

“Invité a políticos y no han respondido, le presenté este proyecto de las exposiciones y ella aceptó. A la señorita abogada le gustó la idea y por eso me confirmó, así como las 150 autoridades que han sido invitadas ninguna me ha respondido”, añadió.

Como se sabe, el alcalde de la municipalidad de Moche la invitó a trabajar en la comuna distrital si el Ministerio del Interior aceptaba su pase a retiro.