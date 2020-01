Jennifer Lopez, también conocida como JLo, es una de las artistas más famosas y cotizadas de Hollywood desde que protagonizó la película “Selena” en 1997.

La actriz también es popular en la música y las redes sociales, sobre todo en Instagram. En esta nota podrás revisar una galería con las mejores fotos de Jennifer Lopez y además conocer los datos importantes sobre su vida.

PUEDES VER Super Bowl 2020: conoce cómo ver a JLo y Shakira EN VIVO en el show de medio tiempo

Jennifer Lopez: Instagram

La popular ‘Diva del Bronx’ es muy popular y activa en las redes sociales. En Instagram acumula 110 millones de seguidores. Sus publicaciones e historias más recientes muestran cómo se viene preparando para el show de medio tiempo del Super Bowl 2020.

¿Cuántos años tiene Jennifer Lopez?

JLo actualmente tiene 50 años. Su cumpleaños es el 24 de julio. En su último onomástico, Jennifer Lopez lo celebró con un video. La cantante publicó en Instagram un corto clip en el que se la puede ver de espaldas moviendo las caderas, al igual que sus pequeños, Max y Emme, y su prometido Alex Rodriguez, quien también le dedicó un amoroso mensaje.

¿De dónde es Jennifer Lopez?

Jennifer Lopez nació en Estados Unidos. Sin embargo, tiene ascendencia latina ya que sus padres son de Puerto Rico. La actriz y cantante creció en el barrio de El Bronx en Nueva York. Es por eso que también se la conoce como la ‘diva del Bronx’.

¿Cuántos hijos tiene Jennifer Lopez?

Jennifer Lopez tiene dos hijos: Emme y Maximilian. Cuando los gemelos cumplieron 9 años, JLo les dedicó un emotivo mensaje.

"No puedo creer que hace 9 años Dios me concedió a las bendiciones más grandes de mi vida. Finalmente me envió a mis hermosos gemelos, mis bebés, mi amor y vida en dos pequeños seres humanos. Inmediatamente me sentí unida, protectora, emocionada y la mujer más afortunada. Y me he sentido así todos los días desde entonces”, escribió en Instagram.

¿Cuántas veces se ha casado Jennifer Lopez?

JLo se ha casado 3 veces. Su primer matrimonio, cuando tenía 20 años, fue con el camarero cubano Ojani Noa. También tuvo un fugaz matrimonio con su bailarín Cris Judd.

Su relación más larga fue con el salsero Marc Anthony, con quien tuvo a los gemelos Emme y Max. Ambos se casaron en 2004 y separaron en el año 2011. Actualmente, Jennifer Lopez está comprometida con el deportista Alex Rodríguez. La pareja se muestra muy enamorada a través de las redes sociales.

¿Qué hacía Jennifer Lopez antes de ser famosa?

Jennifer Lopez se volvió mundialmente famosa luego de protagonizar la película “Selena” en 1997. Antes de ello, era bailarina en el show “In Living Color” de Fox.

El largometraje recaudó 11 millones de dólares en sus tres primeros días en las pantallas estadounidenses y JLo se volvió un personaje con mucha fama. En 1998, la artista era reconocida como la actriz latina mejor pagada de Hollywood y grabó su primer disco.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez en el Super Bowl 2020

A pocos días de su presentación en el Super Bowl 2020, Jennifer López y Shakira participaron en una rueda de prensa en la que hablaron sobre el espectáculo que brindarán el domingo 3 de febrero en Miami.

Ambas artistas de ascendencia latina hablaron sobre el rol que juegan los latinos en Estados Unidos en momentos difíciles para la comunidad. “La música y el deporte comparten el poder de unificar a la gente y es lo que buscaremos hacer en nuestro espectáculo en el Super Bowl”, dijo la ‘diva del Bronx’ .

Si bien rechazaron dar detalles del espectáculo, JLo y Shakira definieron su presentación como “llena de energía”, con “mucho baile” y una “fiesta latina”.

¿Qué canciones cantará Jennifer Lopez en el Super Bowl?

Recientemente se filtró el playlist del show de medio tiempo del Super Bowl 2020. A través de un papel se pudo conocer las canciones que Jennifer Lopez y Shakira interpretarán en el evento.

En el caso de JLo, los temas que figuran son:

- Get right

- Waiting for tonight

-Booty

-I’m real

-On the floor.

¿Dónde ver el Super Bowl 2020 EN VIVO ONLINE?

Mira la lista completa de canales en los que podrás ver EN VIVO el Super Bowl 2020:

- Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia: Fox Sports, ESPN

- México: ESPN, Fox Sports, Televisa, TV Azteca