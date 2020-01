Magaly Medina saca cara por Jazmín Pinedo tras cargamontón en Latina: “Eso huele a piconería”

La conductora Magaly Medina no se quedó callada y decidió utilizar todos sus argumentos para arremeter contra Latina abogando por Jazmín Pinedo, quien ahora conduce el programa de competencia “Esto es Guerra”.

La famosa ‘Urraca’ habló sobre el cargamontón que se le ha realizado a la expareja de Gino Assereto durante estos últimos días, luego que la modelo fuera presentada como la compañera de Gian Piero Díaz en la nueva temporada del reality.

Magaly Medina Foto: archivo

Magaly Medina asegura que Latina ha tenido que agarrarse de Jazmín Pinedo para que le pueda generar rating, ya que los otros programas no han sido capaces de elevar su audiencia.

La polémica conductora comentó que el canal 2 está mal en lo que sería la producción de talentos. “Si bien tenían muchos temas nuestros (...) no tienen entrevistas, ampays y ahora ha sido todo contra Jazmín y eso huele a piconería”, agregó la ‘Urraca’.

Asimismo, la presentadora de espectáculos dijo que la casa televisiva ya no cuenta con sus estrellas de antes. "Julia se ha venido para acá, Jazmín se ha ido a la primera oportunidad, Rodrigo González se fue junto a Gigi y los dejó huérfanos a la 1 de la tarde”, exclamó la periodista.

Jazmín Pinedo abandonó "Mujeres al mando" para mudarse a "Esto es guerra".

“Yo no soy amiga de Jazmín pero siento que la atacan. ¿Por qué la atacan? Si tiene derecho al libre mercado. El contrato terminó. No tienen más de qué hablar, no hay producción, no hay notas, no hay ampays. Están súper mal”, finalizó Magaly Medina.