Isabel Preysler confirma que su hijo Enrique será otra vez papá

Isabel Preysler, reveló a su manera, que será nuevamente abuela. "Yo no confirmo nada. Tienen que comprenderlo. He de proteger la privacidad de mi hijo, hasta que él no lo diga. Enrique (Iglesias) es muy generoso con las fotos de sus dos hijos y cuando él vea que es el momento lo dirá”, declaró la socialité durante el desfile Mercedes Benz Fashion Week, en relación a los rumores del nuevo embarazo de su nuera Anna Kournikova.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova, son padres de Nicholas y Lucy, los gemelos que nacieron en diciembre del 2017, tras un embarazo que la pareja llevó con gran secretismo, tal y como parece que lo están haciendo ahora.

PUEDES VER El sorprendente regalo que le otorgó Isabel Preysler a Mario Vargas Llosa [FOTOS]

Preysler también habló de otro de sus nietos Alejandro, hijo de Chabeli, que hace unos días alcanzó la mayoría de edad. "Es increíble que siendo un niño prematuro que nació a las 24 semanas, ahora sea tan fuerte, tan sano y tan mono en sus modales. Ya tiene novia”, comentó a la prensa, la pareja de nuestro Premio Nobel Mario Vargas Llosa.

De Tamara, (la hija que tiene que Carlos Falcó) dijo que desde que ganó ‘Masterchef Celebrity’ no ha vuelto a pisar una cocina, “porque ha retomado su carrera de diseñadora de moda, que la tenía abandonada”.