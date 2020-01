Mario Filio reveló que padece cáncer con un conmovedor mensaje

View this post on Instagram

El CANCER nos da temor, incertidumbre, miedo, llanto, tristeza, desconcierto, enojo, coraje, meditación, valoración, reflexión, paciencia, decisión, arrojo, emprendimiento, ganas de luchar, motivación, muestras de amor incondicional, esperanza, fe, religiosidad, acercamiento, abrazos, besos, muchas oraciones, aprecio, ganas de vivir, de amar más, de reír, de gritar, de llorar de alegría, de agradecer, de creer, de volver a vivir. El CANCER detectado y atendido a tiempo tiene cura. No dejes de revisarte, de hacerte estudios si notas o sientes que algo no está bien. Confía en Dios, en tu pareja, en tu familia, en tus amigos y en los médicos serios que dan lo mejor por su profesión. Gracias mi niña por cada segundo de dolor, de fortaleza y amor de los últimos 6 meses que hemos pasado, gracias familia y amigos por cada oración, gracias Dr. Aarón Torres García por ser humano y profesional en su labor lo mismo que todo su equipo. GRACIAS🙏DIOS porque aquí estoy 😌. #cirugiaexitosa #tumorfuera #avivir