La vez que Jazmín Pinedo hizo llorar a Alejandra Baigorria fue recordado por usuarios

Jazmín Pinedo recibió a una inesperada competidora durante la última emisión de “Esto es guerra”. Se trataba de Alejandra Baigorria, quien pisó el set del programa reality luego de varios meses.

Este encuentro puso fin al rumor de que ambas mujeres no podían verse ni en pintura. Una vez que la ‘Chinita’ recibió a la empresaria de Gamarra, las redes sociales estallaron y convirtieron en tendencia el nombre de la nueva conductora del espacio televisivo de América Televisión.

jazmin pinedo

Los usuarios le recordaron épocas pasadas de la ex de Gino Assereto, como por ejemplo, la vez en que hizo llorar en vivo a la ‘Rubia’ por hablar mal de ella en unos audios que se filtraron.

“Es una pedante, una creída… Es la que me maltrata, ella me envidia, porque cuando yo estoy en ‘Espectáculos’, la opaco… Ella no es nada, ¿por qué le dan cabida? ¿A quién le ganó? Es conductora por un golpe de suerte, quién sabe qué hizo para estar ahí”, se escucha en el audio.

Aquel episodio ocurrió en 2016, cuando la conductora de televisión laboraba en “Espectáculos”. Allí confrontó a la chica reality por unos supuestos audios en donde duros calificativos contra la madre de Khalessi.

“Hace varios días me enteré de la existencia de estos audios dónde hablas mal de mí. Quiero saber si en algún momento te he maltratado o me expresé mal de ti”, dijo la exfigura de Latina a Alejandra Baigorria en aquel momento.

Alejandra Baigorria expareja de Guty Carrera

Alejandra Baigorria se disculpa con Jazmín Pinedo

La empresaria no pudo darle una explicación, pero aseguró que esas palabras despectivas fueron antes de su ingreso a "Espectáculos" o en los primeros días dentro de Latina.

“Yo soy de las personas que no cree hasta que escucha. Hace unos días este audio tomó mucha fuerza y lo han escuchado muchas personas. Yo estaba esperando que en algún momento hables conmigo”, sostuvo la 'Chinita'.

“No recuerdo el momento. Si lo recordara la hubiera buscado a la ‘China’ y hubiera hablado con ella. Pero nunca hubiera dicho un insulto. Si tenía un concepto de la ‘China’ luego lo cambié completamente. Te pido disculpas completamente", respondió Alejandra Baigorria entre la´grimas y llanto.