Rocío Carrasco reaparece ante la prensa para presentar un musical en honor a su madre

La presentadora de televisión, Rocío Carrasco, reapareció ante la prensa para la presentación del musical “Que no daría yo por ser Rocío Jurado”, producción hecha en honor a su madre: la cantante Rocío Jurado.

Acompañada por su marido, Fidel Albiac, Carrasco se robó el foco de atención de todos los periodistas, quienes resaltaron bastante la vestimenta con la que había asistido. Asimismo, estuvo acompañada por la cantante Anabel Dueñas, quién es la protagonista que interpreta a su madre.

Del mismo modo, la artista ha recibido muy buenos comentarios por la gran interpretación que ha tenido hacia Rocío Jurado. Cabe resaltar que la compositora es muy amiga de la conductora de TV.

La composición del musical y el museo

Durante la rueda de prensa del musical, la hija de la chipionera manifestó que esta presentación será una historia como jamás se había cantado, el cuál estará compuesto por 14 temas de Rocío, y en él se incluye una gran variedad de videos de archivo cedidos por TVE.

“Durante los ensayos he pasado por todos los estados, desde tener que abandonar al escuchar alguna canción porque me ponía a llorar hasta llegar a verlo como algo maravilloso", comentó Rocío Carrasco quien fue supervisora de las grabaciones junto con su esposo.

Por otro lado, los periodistas le mencionaron el tema sobre el museo que exhibirá la historia de su madre, preguntando acerca del por qué aún no hay fecha pactada para su apertura: “Siempre he estado a favor del museo, he estado en permanente contacto con las corporaciones pertinentes y he colaborado con ellas, pero surgieron una serie de incidencias que había que solucionar”.

De esta manera, la sala de exposición tendría luz verde luego de resolverse unos problemas institucionales y que según Rocío Carrasco, el convenio ya ha sido firmado.