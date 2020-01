Billie Eilish se ha convertido en la reina de la música del siglo XXI, lo demostró al llevarse los gramófonos de 4 importantes categorías y convertirse en la artista revelación en los premios Grammy 2020 . No es casualidad entonces, que su legión de seguidores en todo el mundo, en su mayoría adolescentes, quieran parecerse a ella. Sin embargo, a la artista de 18 años no le hacen gracia las comparaciones y mucho menos que intenten suplantar su identidad.

Así lo aclaró en sus últimas historias de Instagram, donde publicó algunas capturas de pantalla que evidencian videos de YouTube con títulos como “Convertí a mi chica en Billie Eilish - La acosaron en el centro comercial”, “Me transformo en Billie Eilish”, “Me hice pasar por Billie Eilish”, “Me convierto en Billie Eilish siendo hombre”, “Vive como Billie Eilish por un día”, entre otros temas que involucran siempre la suplantación del peculiar estilo y personalidad de la joven estrella.

PUEDES VER: Confirman participación de Billie Eilish en los Oscar 2020

La intérprete de “Bad guy”, acompañó las imágenes con un llamado para las personas que han estado usurpando su identidad en las calles de distintas ciudades en todo el mundo. “Por favor deja de hacer esta m***da. No es seguro para ti y es malo para las personas que no saben. Me haces quedar mal”, escribió.

Billie Eilish

Fiel a su estilo, la artista revelación del siglo XXI, aligeró el tono de su pronunciamiento y quiso bromear con el atuendo de sus imitadores. “Además, me parece tan irrespetuoso que salieras fingiendo ser yo usando esto”, escribió sobre una captura de las medias de una adolescente que quiso caracterizarla.

Billie Eilish

El pedido de Billie Eilish llegó hasta uno de los creadores de los videos que reprochó, Jordan Matter, quien inmediatamente eliminó el material y todo el contenido que se relacione.

“Nunca antes había hecho un video de suplantación de celebridad pero son bastante comunes, así que pensé que sería divertido. Sentí que era completamente inofensivo ya que en ningún momento en el video pretendemos ser Billie. Obviamente me equivoqué”, se disculpó el influencer.