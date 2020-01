Fans de Anuel AA se burlan de su calvicie en Instagram

El popular reguetonero Anuel AA confesó, a través de su perfil de Instagram, que es fiel admirador del cantante Ñengo. No obstante, sus seguidores aprovecharon la oportunidad para recordarle su problema de calvicie.

En la publicación que ya cuenta con más de un millón de likes, cientos de fans hicieron comentarios como “quedate con la gorra”, “no te quites la gorra”, entre otros en referencia a su problema con cabello.

PUEDES VER Anuel AA ruega a Dios que le crezca el pelo

Captura. Foto: Instagram

Los fanáticos tampoco dudaron en compararlo con el famoso Ñengo, a quien Anuel AA calificó como su hermano y tiene un look similar al puertorriqueño, “por eso de dejaste pelón” “los reales se entienden”, escribieron los internautas en la red social.

El intérprete de “La prisión" se sintió alagado por las palabras del novio de Karol G y comentó “bendiciones siempre y mucha salud para ti y los tuyos” en el post.

Captura. Foto: Instagram

Anuel AA ruega para que le crezca el cabello

Hace unos días, el famoso intérprete de canciones como “Bebe” y “China”, Anuel AA , publicó en sus redes sociales un peculiar video en el que se le apreciaba con un nuevo look.

Al rezar por sus alimentos, el cantante realizó un singular pedido “Dios mío gracias por esta comida y gracias porque yo soy el mejor reguetonero y trapero vivo”.

A su petición Anuel AA agregó “Dios mío, por favor, que me crezca el pelo, que me crezca el pelo, Dio mío, por favor, que me crezca el pelo, Dios mío, por favor”, palabras que generaron risas en sus seguidores.