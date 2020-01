Alejandra Baigorria retorna a “Esto es Guerra” y es presentada como “soltera y sin compromiso”

Alejandra Baigorria fue presentada por Gian Piero Díaz como uno de las nuevas integrantes del reality “Esto es Guerra”, pero eso no fue lo que llamó la atención del público peruano sino que el conductor del programa aseguró que la expareja de Guty Carrera se encuentra ‘soltera y sin compromiso’.

“Ella regresa después de mucho tiempo. En su momento me dijo que no volvería, pero la verdad uno es esclavo de sus palabras, me encanta que me den la contra y que el día de hoy vuelva a esta nueva temporada. Con ustedes aquí esta soltera y sin compromiso. La va romper de nuevo, con ustedes Alejandra Baigorria”, dijo muy emocionado el defensor de los ‘guerreros'.

"Tengo que decir que me alegra muchísimo que esté de regreso a ‘Eso es Guerra’”, dijo Jazmín Pinedo mientras saludaba a la famosa ‘rubia de Gamarra’.