En una reciente entrevista, la conocida interprete de “No me acuerdo”, Thalia declaró duros episodios por los que pasa todos los días a causa de la enfermedad que padece, Lyme. “Casi nadie sabe que me despierto cada día con un dolor que se extiende por todo mi cuerpo”, declaró la estrella de la música.

A pesar de mantener una energía desbordante, ya sea en sus redes sociales o en cualquier presentación, Thalia confiesa que la enfermedad la enfermedad es impredecible y no sabe cuando podría despertar de mal o buen humor "Algunos días me siento mejor que otros, otras veces me siento fatal. Y cuando tengo suerte, estoy como nueva”.

Sin embargo, la actriz asegura que la disciplina ha sido su mejor aliada en esta dura batalla. “He aprendido a anteponer la mente al cuerpo, sin importar cómo me sienta. Salgo de la cama cada mañana de un salto y empiezo mi rutina", aseguró en la entrevista.

Hace unos meses, la mexicana compartió en su perfil de instagram un post en el que invitaba a la concientización de la enfermedad de la que muchas personas son víctimas. “Mayo es el mes para concientizar sobre #lymedisease pero para mí es un tema del cual se debe hablar todo el año”, se lee en la publicación.

Thalia confiesa la dura batalla que enfrenta contra el Lyme

Thalia apoya a Justin Bieber

Luego de que el autor de “Baby”, Justin Bieber publicara que también sufre de Lyme, Thalia se pronunció en su cuenta de Instagram para brindarle apoyo al artista. “Vivir con Lyme es sobrevivir a cada minuto. Juntos nos ayudamos. Comparto tu dolor. La comunidad Lyme está aquí para ayudarte”, publicó en su red social.