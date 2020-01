Thalía: “El género urbano es el nuevo pop global”

Por: Jannina Eyzaguirre V.

Cuando salió la propuesta para entrevistar a Thalía, las condiciones fueron: siete minutos como tiempo límite de conversación y hablar solo de música. Con las advertencias del caso y la certeza –of course– de que no solo hablaríamos de canciones, esperamos listos el timbre del teléfono que sonó, finalmente, a la 1:10 p.m., una hora después de lo programado. “Estoy muy contenta de platicar después de tiempo”, dijo Thalía al otro lado del auricular desde Nueva York.

Por estos días, la intérprete de ‘Amor a la mexicana’ no ha parado de dar entrevistas, algo inusual en ella, quien se encuentra promocionando su nueva canción ‘Ya tú me conoces’, que interpreta junto al dúo Mau y Ricky (hijos de Ricardo Montaner), un tema de género pop urbano, en cuyo video aparece ataviada en ropa de colores.

Thalía asegura que la amistad con estos chicos surgió hace algunos años cuando le compusieron la canción ‘Por lo que reste de vida’, que se convirtió en una de sus baladas favoritas. “Con esta canción muchos de mis seguidores se casaron, es una canción muy amorosa”, dice. Ahora quizás decidió devolverles la deferencia. “El año pasado me encontraba en mi estudio componiendo, cuando Mau y Ricky me hicieron llegar el demo de ‘Ya tú me conoces’. Cuando lo escuché cantado por ellos dije: ¡Me encanta! ¡La quiero para mí! Pero como me encantaron sus voces, les propuse cantarla los tres, y aquí estamos celebrando y divirtiéndonos con esta canción que es fresca, dinámica, alegre y tiene un mensaje de ‘ámate como tú eres y no cambies por nadie’”.

Esta no es la primera colaboración que hace Thalía. Lo ha hecho a lo largo de su carrera, aunque de un tiempo a esta parte sus favoritos son artistas jóvenes como Mau y Ricky o Natti Natasha, con quien elevó a la fama el pegajoso ‘No me acuerdo’.

¿Crees que grabar con artistas más jóvenes les suma a ellos en fama o exposición? ¿También te suma a ti?

Yo creo que es exactamente eso, una colaboración. Es aprender todo y de todo, cada cosa que transporta la canción y del estilo de cada uno. Siempre he creído en las colaboraciones y si revisas mi discografía te darás cuenta de todas las que he hecho a lo largo de estos años. Hoy en día no es la excepción, creo que todos nos impulsamos y ayudamos, y de eso se trata, de como cultura estar todos unidos y en nuestro idioma.

¿Y qué piensas de que algunas vertientes de la música urbana, como el reguetón, hayan sido satanizadas por la letra de sus canciones?

Veo que el género urbano es el nuevo pop global, es el sonido que todo el mundo está aceptando y se está viralizando. Y no se puede escapar, es real y definitivamente pienso que es un género muy generoso, porque es mucho más flexible para añadir otros sonidos o estilos. Le puedes sumar salsa, bachata, regional mexicano, pop, y funciona. Esas canciones son mucho más fáciles y mucho más digeribles para la gente.

Y ya que hablamos de música, tu sobrina, la actriz Camila Sodi, acaba de grabar el tema ‘A quién le importa’ (original del dúo Alaska y Dinarama) para la telenovela ‘Rubí’ y ha dicho que lo ha hecho en homenaje a su tía, a ti, que también grabaste el mismo tema en los años noventa. ¿Qué piensas de esto y de su ascendente carrera actoral?, le preguntamos y un silencio prolongado antecedió a las dos últimas palabras de Thalía: “Mira, sucede...”.

Y fin de la conversación. ¿Qué pasó? La representante de Sony nos dice que quizás la comunicación se cortó porque Thalía conducía por alguna zona complicada de Nueva York, pero que volverán a llamar, algo que por supuesto nunca sucedió. Así que nos quedamos con varias preguntas por hacer, pero sobre todo con la duda de saber si Thalía se enojó por preguntarle sobre su sobrina y no quiso hablar más o si la disquera terminó la llamada porque se agotaron los siete minutos pactados. Cosas del Orinoco.