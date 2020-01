Michael Jackson y su espectacular show de medio tiempo en el Super Bowl

El Super Bowl es sin lugar a duda, el evento deportivo más sintonizado a nivel mundial y logró este título, en parte, por la expectativa lograda por el conocido show de medio tiempo. Esta tradicional presentación recluta a los artistas más populares del momento, pero fue uno de ellos quien revolucionó la historia del evento para siempre.

Michael Jackson fue el encargado de entretener a la audiencia durante el descanso de la final de la NFL. La organización apostó por el ‘Rey del Pop’ a pesar que en los años anteriores las audiencias se habían reducido drásticamente. El artista no decepcionó y su presentación se convirtió en la más icónica de la historia.

PUEDES VER Premios Grammy 2020: Lizzo puede romper el récord de Michael Jackson

Era el año 1993, la final del ‘Super Tazón’ era disputada entre los Dallas Cowboys y los Buffalo Bills. Una vez terminado el primer tiempo, la cancha quedó libre para que Michael Jackson haga su entrada triunfal y vaya que lo hizo.

Michael Jackson

El bailarín hizo su aparición sobre el escenario y se quedó totalmente inmóvil mientras la multitud enloquecía alrededor de él. Luego de dos largos minutos hizo su primer movimiento e inició la presentación con su conocido ‘moonwalk’ durante un impresionante solo sobre el escenario.

PUEDES VER Jennifer Lopez se burló de Shakira y ahora cantarán juntas en el Super Bowl 2020

Fueron 13 minutos los que duró el show, en el cual Jackson interpretó cinco éxitos de su repertorio músical. ‘Jam', ‘Billie Jean’, ‘Black or White’, ‘We are the world’ y ‘Heal the world’.

Con este increíble show de medio tiempo para el Super Bowl, Michael Jackson no soló rompió récords de audiencia que eran impensables para la época, sino que también marcó un hito en la calidad de las presentaciones. El ‘Rey del Pop’ logró 100 millones de espectadores.

Desde ese entonces, son muchos los artistas que aspiran a cantar sobre las canchas de fútbol americano. Este año las encargadas serán Jennifer Lopez y Shakira, que ofrecerán un número con mucha influencia latina.