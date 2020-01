Flavia Laos y Patricio Parodi le habrían puesto fin a su romance según los rumores. Estos comentarios han llegado hasta set del programa “En boca de todos” y los conductores hablaron sobre lo que realmente estaría sucediendo entre ellos.

Ricardo Rondón fue quien llevó ese rumor al programa y dejó sorprendidos a los demás conductores, pues la pareja se mostraba muy enamorada en sus redes sociales hasta hace pocas semanas.

Ante ello, el conductor mencionó lo siguiente:

“Sospechosamente, compañeros, esta pareja de acaramelados, melosos, estos turrones de Doña Pepa, desde el 5 de enero del 2020 no tienen ninguna publicación juntos”, reveló Rondón.

Ante ello, Maju Mantilla no ocultó la pena que sintió por tal noticia. “No, me has dado una mala noticia”, dijo la exreina de belleza.

Flavia Laos y Patricio Parodi Foto: Instagram

Asimismo, en el programa se presentó un informe con las supuestas pruebas de la aparente ruptura entre Patricio Parodi y Flavia Laos.

“Es más el fin de semana el Pato se fue con su amiguisimo Ignacio Baladán al cine y posteó un mensaje que llamó la atención: en esta vida aprendí a no esperar nada de nadie, porque el que vive de ilusiones, muere de decepciones”, se escucha en la voz en off.

Flavia Laos y Patricio Parodi Foto: Instagram

Además, también mencionaron que Flavia Laos prefirió pasar su fin de semana en la Playa y sin la compañía del popular ‘Pato’.

Frente a este panorama, los conductores estuvieron acompañados del doctor Tomás angulo y no dudaron en consultarle acerca de tales rumores y analizaron la situación por la que estarían atravesando Patricio Parodi y Flavia Laos.

“Un romance intenso, hermoso, hasta profundo, pero juvenil. Son dos jóvenes. La tentación para dos jóvenes, hermosos, guapos y talentosos es que alrededor de ellos siempre van haber tentaciones. Probablemente hay una tercera persona”, mencionó el psicoanalista.