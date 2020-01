Patricio Parodi rompió su silencio y aclaró los rumores de separación con Flavia Laos. La pareja estaría atravesando una crisis que fue evidenciada por sus seguidores de Instagram.

El integrante de “Esto es guerra” y la actriz exponían su relación a través de las redes sociales, ambos se mostraban cariñosos y se dedicaban mensajes románticos. Ello causó las especulaciones de sus fans, quienes indicaban una ruptura.

Tras su regreso al reality de América Televisión, Patricio Parodi terminó por admitir que está distanciado de Flavia Laos. Esto debido a los horarios de su trabajo.

Patricio Parodi aclara rumores de separación con Flavia Laos.

“Yo estoy con Flavia, yo sigo con Flavia. Hay veces que yo no subo cosas con ella y es porque cada uno está metido en lo suyo. (...). Hay muy poco tiempo que tenemos y ese poco tiempo es para vernos. Cualquier pareja tiene problemas, pero yo no tengo que grabar mi historia para contarlos", comentó Patricio.

La pareja está enfocada en sus proyectos personales, por lo que no han tenido tiempo para colgar historias juntos. “Nosotros estamos felices, ahora estamos enfocado más en el campo laboral, no tengo mucho tiempo, pero seguimos obviamente. Hay un distanciamiento, pero no hay por qué especular”, dijo el capitán de los Guerreros.

Patricio Parodi es anunciado como soltero en “Esto es guerra”

Otra señal que indicaba la separación de Patricio Parodi y Flavia Laos., fue el anuncio que se hizo en el programa “Esto es guerra”. "Está como dice la canción, soltero y sin compromiso”, se escuchó durante la presentación del chico reality.