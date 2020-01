Waldir Sáenz se molesta al recordarle que fue ‘caserito’ en destapes de Magaly Medina

Waldir Sáenz fue durante varios años uno de los blancos más frecuentes de Magaly Medina. El exjugador de Alianza Lima protagonizó un sinnúmero de ‘ampays’ y a más de 20 años de aparecer en estas capturas, el popular ‘Wally’ parece aún mantener cierto enojo contra la popular ‘Urraca’ y el trabajo que lo expuso en facetas fuera de las canchas.

Waldir Sáenz fue visto en la premier de la película de Jefferson Farfán (evento al cual asistieron una serie de personalidades del mundo del deporte y el entretenimiento local), para luego ser abordado por las cámaras de Magaly Medina. La incomodidad del exfutbolista fue evidente.

Waldir Sáenz asistió a la premier de la película de Jefferson Farfán.

Tratando de ignorar el tema, buscando mirar hacia otro lado, la reportera de Magaly TV, La Firme, preguntaba a Waldir Sáenz su opinión por los ‘ampays’ hechos a los ‘peloteros’. Ante esto, el ex Alianza Lima trató de evadir el tema.

“¿Por qué no hablamos de ‘La Foquita’?”, la reportera de Magaly Medina busca sacarle una declaración, pero Waldir Sáenz responde: “Yo no soy futbolista”, la periodista repregunta: “Pero, has sido futbolista”, “he sido”, responde ‘Wally’ con una seriedad que no hacía sino reflejar su molestia ante los cuestionamientos de la mujer de prensa.

En ello, la reportera de Magaly Medina hace una afirmación que no agradó en lo absoluto a Waldir Sáenz: “... Y has sido ‘casero’ de Magaly también...”, en ello, el exfutbolista, que tenía la mirada hacia abajo, de pronto mira raudamente a la periodista: “¿Ah, sí?”.

“Por supuesto, has sido ‘ampayado’ por Magaly...”. Con un gesto de negación, el exfutbolista respondió adusto a este cuestionamiento: “No me he sentido casero de Magaly”.

Pero, lejos de retroceder en sus cuestionamientos, la reportera de Magaly Medina quiso saber la opinión de Waldir Sáenz por los ‘ampays’ a los futbolistas peruanos, a lo que este, ofuscado, respondió de esta manera:

“¿Por qué tengo que contarte lo que quieres que yo responda?... ¿Tú quieres mi opinión? (sobre los ampays) No tengo opinión...”

Finalmente, Waldir Sáenz sentenció con lo siguiente y envió un mensaje a Magaly Medina en plena premier de la película de Jefferson Farfán: “... A mí no me gusta meterme en la vida de la gente. Si tu jefa o tú quieren meterse en la vida de la gente, métanse. Yo no”.