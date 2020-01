La pelea de Melissa Klug con Jefferson Farfán parece no tener cuando acabar; una disputa que está afectando de diversas maneras a los hijos que ambos tuvieron. Conmovida por esta situación, Magaly Medina decidió dejar la crítica y el sarcasmo para dirigirse hacia la ‘Blanca de Chucuito’, tratando de aconsejarla por el bien de los menores.

Magaly Medina se encontraba presentando y comentando los pormenores de lo que fue la premier de la película biográfica de Jefferson Farfán, cuando de pronto recordó que los hijos que el futbolista tuvo con Melissa Klug no estuvieron presentes.

“Debe doler que la hija (mayor) de Jefferson viaje con Yahaira, que este compartiendo todo con el papa”, comenzó expresando Magaly Medina.

Acto seguido, Magaly Medina deslizaría que es probable que Melissa Klug aún no haya superado del todo el rencor que podría sentir por Jefferson Farfán.

“Creo que también Melissa, de repente, no ha calmado sus iras. No ha podido perdonar a Jefferson Farfán... En una publicación dijo que no ha dejado ir a sus hijos a la alfombra roja de su padre porque ella no quiere que estén cerca de una persona que, según ella, rompió su familia”.

Asimismo, Magaly Medina pidió a Melissa Klug que reflexione sobre las cosas que han sucedido, que contemple el hecho de ceder ante el futbolista, priorizando la tranquilidad de sus hijos.

“Creo que, a veces, por la felicidad de nuestros hijos, los adultos tenemos que sacrificar muchas cosas, nuestras iras, rencores, despechos. Debemos alejarnos de él, o depositarlo en un lugar donde no les haga daño a las criaturas que tienen que vivir su vida junto a su padre”, comentó Magaly Medina muy seria.

Pero también destacó que para que lo anterior suceda, tienen que dejar no solo los rencores, también proyectarse a futuro.

“Si ella fuera más amplia de criterio y los dos se pusieran de acuerdo, conversaran y dejaran de lado sus rencores, estoy segura que esos niños viajarían con su padre a España, a ver el entrenamiento del padre”, ya que en la actualidad Jefferson Farfán se encuentra en plena pretemporada con su equipo el Lokomotiv de Moscú.

Sobre los episodios finales de su alocución, Magaly Medina expresó que Melissa Klug debe aprender a lidiar con el hecho que es Yahaira Plasencia el nuevo amor de Jefferson Farfán.

“Si ella no quiere aceptar a quien ahora acompaña a Jefferson que es Yahaira, se entiende, pero debemos entender como mujeres, como madres, que nuestros hijos no tienen por qué pagar nuestros rencores, por nuestra rabia. Uno no puede vivir atormentándose con que ‘ella me arrebató la familia, ella se llevó a mi marido, ella me quitó al esposo’. No puede uno vivir así. Hay que dejar las cosas, hay que aprender a perdonar, porque tienes dos hijos que están pagando los platos rotos de esos desencuentros que no tienen cuando acabar”.

Finalmente, Magaly Medina hizo una última reflexión dirigida hacia Melissa Klug y Jefferson Farfán:

“... Estas tonterías, una mujer moderna que se precie de quererse mucho, no puede hacer; y tampoco puede incentivarle que ‘tu padre está viajando con esa persona que nos hizo daño, no los voy a dejar’. Tus hijos no tienen la culpa de absolutamente nada, vinieron al mundo en un momento de amor, ¿Es tan difícil para para algunos padres separados entender que los hijos no son botín de nadie?”