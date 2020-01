Madre de Jefferson Farfán culpa a Melissa Klug de ausencia de sus nietos en avant premiere

Los hijos de Jefferson Farfán se ausentaron en el avant premiere de la película ‘La Foquita: el 10 de la calle’. En un principio, Melissa Klug culpó al futbolista de preferir la presencia de su 'amiga’ Yahaira Plasencia que la de sus hijos en la alfombra roja.

“A mí no me parece que ella (Yahaira Plasencia), la culpable, la que ha ocasionado el bullying que tuvo mi hijo en el colegio, que todo lo que han pasado a mis hijos, que ella esté ahí. Cada uno tiene sus prioridades, bueno si él (Jefferson Farfán) quiere estar en el estreno con personas ajenas y no con su propia sangre, es decisión de él”, señaló Melissa Klug en una entrevista.

PUEDES VER Yahaira Plasencia arruinó su vestido al mostrar prenda íntima, según Magaly Medina

Sin embargo, Doña Charo, madre de la ‘Foquita’, desmintió toda la versión de la empresaria. Los pequeños hijos del seleccionado peruano fueron invitados hace mucho tiempo, pero su madre se rehusó a llevarlos.

“Faltan mis nietos, los amo mucho y bueno, no están acá porque la mamá no quiso. Hubo la invitación con tiempo”, reveló Doña Rosario Guadalupe.

Por otro lado, cuando le preguntaron por Yahaira Plasencia, ella demostró estar agradecida. “Claro, está con las personas más importantes”, señaló la madre del futbolista.

Jefferson Farfán feliz con Yahaira Plasencia

El futbolista peruano respondió por su relación amical con la salsera Yahaira Plasencia. “Súper bien contento porque ha estado acá con mi hija como me han contado y feliz de que en este momento esté con mi familia. Tenemos una amistad súper linda”, expresó en el evento.