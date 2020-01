Los chicos reality Mario Irivarren e Ivana Yturbe siguen en boca de todos tras su retorno a “Esto es Guerra” y no precisamente por formar parte del programa de América Televisión, sino por la incertidumbre respecto a una posible ruptura amorosa.

Después que ambos jóvenes fueron presentados en la nueva temporada de “Esto es guerra: el siguiente nivel”, la modelo se puso misteriosa respecto a su situación sentimental, incrementando los rumores de que habría terminado su relación con el también empresario.

En una reciente entrevista para un medio local, Ivana Yturbe rompió su silencio y aclara cuál ha sido el tipo de relación que mantiene con Mario Irivarren.

“La verdad es que yo todavía no estoy casada y, como siempre lo he dicho, no hablo de mi vida privada. Yo nunca he dicho que tengo una relación (sentimental). Lo único que puedo decir es que estoy tranquila y feliz, enamorada de mí y súper enfocada en lo que tenga que ver con mi carrera de modelaje”, manifestó la chica reality.

Al ser consultada que el también modelo no solo es un amigo, sino que es algo más, ella respondió lo siguiente: “Lo he dicho antes: Mario siempre va a ser una persona especial para mí”.

De otro lado, Ivana Yturbe dejó en claro que los concursos en certámenes de belleza no están en su mente en este momento.

“Concursos de belleza, dudo mucho, de repente más adelante. Siento que aquí, con respecto al modelaje, ya cumplí con las cosas que tenía que hacer. Me encantaría poder ir afuera y estoy trabajando en eso”, manifestó.