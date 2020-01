Gino Assereto regresó a “Esto es Guerra” y sorprendió a todos con su nuevo look. Sin embargo, esta nueva apariencia del guerrero no fue del agrado de todos sus seguidores quienes no dudaron en expresar sus críticas en las redes sociales.

Asimismo, los fans del popular ‘Tiburón’ Assereto no fueron los únicos en burlarse de su nuevo peinado, algunos personajes del medio local también se refirieron al nuevo estilo que lució el chico reality.

Publicación de Rodrigo González en Instagram Foto: captura

Magaly Medina fue una de estas personas que no dudó en lanzar su opinión y lo comparó con ‘Pepe Cortisona’ un personaje de Condorito. “¿Quién habrá sido su peluquero?¡Denuncia a tu peluquero, demandalo! por favor nunca más vuelvas, te está haciendo un daño!, dijo la periodista en su programa “Magaly TV, la firme”

Rodrigo González se unió al cargamontón y compartió lo siguiente en sus historias de Instagram: “Su estilista lo odia”, escribió el popular ‘Peluchín’ y agregó: “Ahora Gino con ese peinado parece el Ken de las Malvinas”.

Publicación de Rodrigo González en Instagram Foto: captura

Ante toda esa ola de críticas, Gino Assereto optó por volver a cambiarse de look. Sin embargo, el excondutor de “Válgame Dios” no fue indiferente a ello, compartió en su Instagram una foto del exnovio de Jazmín Pinedo donde aparece en un conocido salón de belleza,y agregó lo siguiente en su publicación:

“Mientras. Te lo agradecemos masivamente. Clamor popular dominó en sus decisiones. Gino se cambia de look.”, escribió Rodrigo González.

Cabe recordar que no es primera vez que el conocido ‘Tiburón’ se somete a esos cambios tan radicales de look. Hace un tiempo apareció con unas trenzas que fue motivo de burla para su hija Khaleesi.