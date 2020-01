Isabel Acevedo es uno de los nuevos jales de “Esto es guerra”. La popular ‘Chabelita’ ha confesado estar en una nueva etapa en su vida tras terminar su relación con Christian Domínguez. Sin embargo, la chica reality ha hecho una confesión respecto al novio de Pamela Franco que ha sorprendido a más de uno.

Y es que desde que la expareja se separó y se especuló que el cumbiambero le habría sido infiel a ‘Chabelita’, supuestamente, con Pamela Franco, mucho se ha dicho y también se ha prestado para el show mediático.

Sin embargo, luego de haber transcurrido varios meses desde la polémica ruptura, Isabel Acevedo parece no tener problema alguno en toparse con Christian Domínguez, más aún que cada vez se ve más al líder de “La Gran Orquesta Internacional” apareciendo en, prácticamente, todos los canales peruanos de señal abierta.

Tras su ingreso a “Esto es guerra” (que ya era voceado desde finales del 2019), Isabel Acevedo ha decidido dar unas declaraciones al diario Trome donde habla de su actualidad profesional, personal, así como del hecho de toparse con la actual pareja de Pamela Franco.

Cuando el periodista le pregunta si tendría algún problema en toparse y saludar a Christian Domínguez, Isabel Acevedo respondió: “Para nada, estamos trabajando, y tampoco tengo por qué estar odiándolo. Le deseo lo mejor ¿si tengo que saludarlo? No tengo ningún problema”.

Cuando le recordaron el tema de los autos a nombre de ella, pero que los compró Christian Domínguez, Isabel Acevedo aseguró que para ella es un tema cerrado, pero cuando el hombre de prensa insistió asegurando que el cumbiambero dijo que no le había hecho la devolución de los autos, la también empresaria dijo: “Será cosa de él. Yo cerré ese número el año pasado y ahí quedó”.

Cuando le hablaron de su ingreso a “Esto es guerra”, el periodista le recordó que Ducelia Echevarría (rival directa de la ‘Chabelita’) le dijo que la habían dejado por otra (Pamela Franco), Isabel Acevedo dijo: “Lo pasado pisado. Yo vengo (a “Esto es guerra") a dar la mejor versión de mí. Ya estamos en 2020, no vivo del pasado”.

Isabel Acevedo no fue miembro de mesa en elecciones congresales

El pasado domingo se llevaron a cabo las elecciones congresales 2020 a nivel nacional, y una de las sorpresas en el mundo de la farándula local fue la ausencia de Isabel Acevedo, quien no cumplió con su deber no solo al no votar, sino también por el hecho de no ser miembro de mesa (de acuerdo al registro de la ONPE).

Al respecto, Isabel Acevedo mencionó: “En la semana me puse un poco mal de salud y aproveché en estar con mi familia porque estaba un poco indispuesta. Acompañé a mis papás a votar, pero he estado tranquila”.