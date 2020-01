Dustin, de Stranger Things, vuelve al quirófano para tratar su enfermedad congénita

Gaten Matarazzo, una de las estrellas juveniles de la serie Stranger Things donde interpreta a Dustin, regresó por cuarta vez al quirófano para someterse a una operación para tratar la Displasia Cleidocraneal que padece.

El actor de 17 años compartió en su cuenta de Instagram, una foto en donde aparece en la camilla de un hospital, contando que se trata de una de las cirugías más importantes de su tratamiento. “¡Cirugía número cuatro!, ¡Es una importante! Para conocer más sobre la Displasia Cleidocraneal y cómo ayudar a personas con esta condición puedes visitar ccdsmiles.org", escribió.

Gaten no ha dado detalles de la operación; sin embargo, en varias ocasiones ha hablado sobre la enfermedad congénita que afecta el desarrollo de los huesos y puede provocar problemas de crecimiento, ausencia de clavículas y alteración en la dentadura, entre otras circunstancias.

Gaten durante una escena de Stranger Things, interpretando a Dustin.

“Hay una en un millón de posibilidades de que la tengas, es más probable de que la obtengas de un padre, pero eso me pasó a mí (...) “Siempre me ha gustado compartir la condición pero otra gente no lo siente de la misma manera. Dicen que gracias a la serie han escuchado hablar de ello fuera de la consulta del médico, lo que les ha hecho sentirse muy bien. Estos mensajes realmente me inspiraron”, dijo a la revista People en 2016.