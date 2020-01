Karla Tarazona a Pamela Franco: “La pagaré para que entre a ‘Esto es guerra’”

La llegada de Isabel Acevedo a “Esto es guerra” ha impresionado a muchos que no veían a la popular ‘Chabelita’ dentro del reality de competencia de América TV. Su más incansable crítica, Karla Tarazona, no perdió la ocasión para disparar toda su artillería contra la expareja de Christian Domínguez.

Durante la última emisión de “Mujeres al mando”, Karla Tarazona fue consultada respecto al ingreso de Isabel Acevedo como nueva integrante de “Esto es guerra”. De inmediato, la conductora de “Válgame” expresó lo siguiente sin guardarse nada:

Karla Tarazona no se calló nada contra Isabel Acevedo.

“Cae en algunos sitios donde les gusta aplaudir el mal ejemplo”, dijo Karla Tarazona haciendo uso del sarcasmo (y recordando que, de acuerdo a la versión de la exmodelo, la ‘Chabelita’ fue la manzana de la discordia para el fin de su relación con Christian Domínguez).

Tras esto, Karla Tarazona tampoco dejó pasar la ocasión para recordar a Pamela Franco (actual pareja del cumbiambero), y asegurar que la cantante de “Alma Bella” podría ser, tarde o temprano, nueva integrante de “Esto es guerra”.

Isabel Acevedo criticada por Karla Tarazona tras ingresar a "Esto es guerra".

“... Que no te sorprenda que entre la Pamelita también; es más, yo le pago a la Pamela para que entre (a “Esto es guerra”), aseguró la conductora de “Válgame”.

Esto se condensa también con el hecho que en programas de América TV como “En boca de todos”, se especuló sobre la posibilidad de que Pamela Franco e Isabel Acevedo pudieran formar parte de la temporada 2020 de “Esto es guerra”.

En el extracto final de sus declaraciones a “Mujeres al mando”, Karla Tarazona revela que siente aprecio y admiración por una de las rivales más acérrimas de Isabel Acevedo.

“A mí me encanta Ducelia (Echevarría) porque es una chica trabajadora; ella se ha ganado su puesto en la televisión sola. Para mí, Ducelia es una trabajadora, no una trepadora. La felicito (a Isabel Acevedo) cuando sea por mérito propio, no por los escándalos”.