Ale Fuller en la mira del extranjero

La actriz Alessandra Fuller confirmó que no se encuentra grabando la nueva serie ‘Princesas’, para la cual en un principio se le voceó junto a Flavia Laos y Mayra Goñi. “Sé que ya se está grabando con otro elenco y les deseo lo mejor. En mi caso, no pude involucrarme porque tengo otras actividades y proyectos no solo en Perú”.

Sin querer dar mayores detalles, Fuller confirmó que además del libro que publicará en marzo próximo tiene su mirada puesta fuera de nuestras fronteras.

“Estoy con mil cosas a la vez. No acepté lo de ‘Princesas’ porque tengo bastantes compromisos dentro y fuera del país como imagen de algunas firmas. Y este 1 de marzo presentaré mi libro que es aspiracional. Contaré qué obstáculos enfrenté desde niña para mantenerme en el mundo de la actuación y lograr otras metas a corta edad”, dijo sobre Alcanzar tus sueños, título de su primer libro.

Cuestionada sobre las críticas que probablemente enfrentará, señaló estar preparada. “Siempre habrá críticas y, si son con respeto, bienvenidas sean. Creo que igual ayudan a sacar lo mejor de uno. Trato de tener siempre una mirada humilde hacia los comentarios buenos o malos. Mi fin con este libro es ayudar a otros y dar amor, que es algo que le falta a este mundo”, respondió, durante el lanzamiento oficial de la colección OPI México, la recordada protagonista de ‘Ven, baila, quinceañera’. “En esta sociedad a la mayoría de las mujeres nos dicen no en muchos temas. A través de este libro, quiero empoderarlas y motivarlas a que persistan en alcanzar sus sueños”.

Alessandra, quien ayer celebró un año más de vida, señaló que “se vienen cosas mejores, muy buenas acá y afuera”. En el aspecto amoroso, dijo estar sin pareja. “Orientada y visualizando cada una de mis metas, donde enfoco todas mis energías. Tampoco le digo no al amor, si llega, llega”, confió.