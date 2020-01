Verónica Castro reaparece en redes sociales al borde del llanto: “Han sido tiempos difíciles”

La entrañable actriz Verónica Castro terminó bastante afectada por los constantes escándalos en los que se vio involucrada el año pasado, cuando la presentadora mexicana Yolanda Andrade dejó entrever que se había casado con ella en secreto. La protagonista de “La casa de las flores” no pudo soportar la polémica generada por la noticia y no encontró más remedio que renunciar el fin de su carrera artística.

Luego de permanecer en silencio y alejada de la pantalla chica y las redes sociales, Verónica Castro reapareció en Instagram y Twitter para compartir un emotivo video de agradecimiento a sus fieles seguidores, quienes la confortaron con su apoyo incondicional en todo momento.

“Bueno, quiero darles las gracias sobre todo por sus palabras, a todos los que han estado presentes mandándome tanto material y tantas cosas tan lindas. El final del año (2019) ha estado difícil, el comienzo del (2020) también, han sido tiempos duros pero estoy con ustedes y estoy feliz, estoy con mis papás. Gracias por entenderme, por comprenderme y por acompañarme, Dios me los bendiga a todos, gracias por estar aquí”.

Cabe señalar que Verónica Castro sufrió una fuerte depresión al enterarse de la confesión de la también expareja de su hijo Cristian Castro, Yolanda Andrade. “Es una broma como las que hace siempre Yolanda, es una broma, es lo que hacía cuando estaba en un momento en el que no estaba en sus cinco sentidos (al referirse a su época de alcoholismo). Ya le pedí por favor que me deje en paz, estoy cansada y no es un buen momento”, señaló la protagonista de telenovelas en aquella oportunidad.