Susan Ochoa presume nueva figura tras someterse a cirugía de manga gástrica

La cantante Susan Ochoa tomó la decisión de someterse a la cirugía de manga gástrica el pasado diciembre. El motivo: combatir los problemas de obesidad que venía sufriendo desde hace buen tiempo.

En una reciente entrevista par aun medio local, la ganadora de dos gaviotas en “Viña del mar” reveló que logró bajar más de 6 kilos -en el marco de un mes- gracias a esto. Así también, aseguró que su peso seguirá disminuyendo dentro de los próximos 11 meses.

“Había subido mucho por toda la ansiedad, pero busqué una buena opción. Me hice la manga gástrica y estoy feliz. He bajado bastante y todavía falta mucho más, porque es durante un año bajar de peso”, sostuvo la cantante a Radio Programas del Perú.

Así también, confesó que viene tomando una rigorosa dieta alimenticia a base de purés. Gracias a esta intervención pudo comentar que pasó de ser talla "M" a usar "S".

“(Me ha controlado) la ansiedad sobre todo (porque) a mí me gusta comer. Todo ha cambiado, no termino una porción y no me quedo de hambre. No me mato de hambre. Realmente mi estómago ya funciona. Me lleno con muy poco. Me siento bien”, dijo la artista.

En otro medio de comunicación, Susan Ochoa indicó que sus objetivos respecto a la reducción de su peso. “Quiero llegar a cincuenta de cintura para hacerle la competencia a Thalía. Mi carita todavía no me he tocado, pero de repente en algún momento lo haga”, contó entre risas a El Comercio.