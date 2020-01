Sebastián Yatra es acusado de sexualizar a menores de edad en su video “Mañana no hay clases”

Sebastián Yatra cuenta con una gran cantidad de seguidores en redes sociales como Instagram gracias a sus éxitos musicales. No obstante, él ha caído en una grave acusación por un material musical que presentó hace tres meses.

Hace un tiempo, el novio de Tini Stoessel publicó el video de “Maña no hay clases”, en colaboración con Ñejo y Dalmata. El clip se estrenó en YouTube el pasado 24 de octubre de 2019 y tuvo muy buena acogida, pues, hasta el momento, cuenta con 20.914.990 visualizaciones en dicha plataforma.

Sin embargo, el éxito se vio ensombrecido por una cantidad de comentarios de usuarios donde acusaban directamente a Sebastián Yatra de sexualizar a menores de edad.

¿De qué trata el video? Para empezar, la letra tiene referencias sexuales, mientras que en el material audiovisual se ven a varias jovencitas vestidas con uniforme escolar, simulando a ser menor de edad.

Ante esto, los usuarios atacaron a Sebastián Yatra por apoyar dicho contenido, sabiendo la crisis de violencia y abusos que se vive en la actualidad.

“Acá se ve claramente la sexualizacion de menores”, “¿Adultos cantando sobre meterse con menores de edad y chicas con uniforme en el video?”, “Como que no va sexualizar a una menor, pero buen…, “Un asco”, “Pensé que no eras así, te me caíste”, “¿Normalizando la pedofilia?, “Aquí se ve cómo está sexualizando a menores de edad, pero como todos ven a Yatra como ‘el que escribe canciones románticas’ no se dan cuenta”, son algunos mensajes que se pueden leer en YouTube.

Hasta el momento el cantante no se ha pronunciado para defenderse o aceptar las críticas.

Sebastián Yatra: letra de “Mañana no hay clases”

