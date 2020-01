Rosalía, Dua Lipa, Lizzo y Lil Nas X son duramente criticados por una fiesta con strippers

Rosalía, Dua Lipa, Lizzo y Lil Nas X en el ojo de la tormenta. Esta vez las artistas desataron una lluvia de comentarios en redes sociales como Twitter, después de ser vistas lanzando dólares a mujeres strippers. Esto formó parte de la fiesta privada que realizó Lizzo luego de los premios Grammy celebrados el domingo, según Mtv.

En el video se puede ver en primer plano a Dua Lipa bailando con varios billetes en la mano. Mientras la música sigue sonando, ella arroja el dinero sobre el cuerpo de una mujer que se encuentra delante de la cantante moviendo el trasero. Asimismo, la cantante de “New Rules” logra meter un billete en la tanga de la stripper.

PUEDES VER Grammy 2020: Rosalía sufre problema respiratorio antes de la premiación

Rosalía también aparece en este video bailando al lado de Dua Lipa. En otro clip colgado en redes, se observa a Lizzo encima de la barra del mismo club con Lil Nas X. Ambos bailan y es el cantante de “Old town road” quien empieza a lanzar billetes a una stripper.

La crítica se ha centrado en Rosalía, Dua Lipa y Lizzo, debido a que ellas mantienen mensajes feministas en sus canciones. Los usuarios manifiestan que esta práctica no concuerda con el video en cuestión. Además, usuarios crearon el hashtag #DuaLipaIsOverParty para “cancelar” a la artista.

Tweets como “Diviértanse como Shawn Mendes y Camila Cabello que se van de after a cantar canciones de One Direction sin al necesidad de cosificar mujeres tirándole dinero como cualquier cosa” o “No me importa que estas sean bailarinas y no prostitutas, pero el solo hecho de que varios artistas (y entre ellas mujeres) apoyen este trabajo en el cual se sigue vendiendo al cuerpo de una mujer como objeto me parece lamentable” se leían mientras se hacía uso del hashtag que alude a la cantante de “Don’t start now”.

Los comentarios defendiéndolas también se han podido observar. “Ser stripper es un trabajo honrado y honesto. Que estén usando sus servicios no las hace más o menos feministas en mi punto de ver. Solo están pasando un buen rato y le dan trabajo a las chicas” o “No encuentro relación en tu tweet, ser bailarina es un trabajo y lo están haciendo voluntariamente, malo sería que las estén forzando, así que Dua (Lipa) no está actuando contra el feminismo, está dejando que cada quien realice la profesión que desea”, acota una usuaria.