Chiquis realiza sus primeros comentarios sobre supuesto video sexual de don Pedro Rivera [FOTOS y VIDEO]

La filtración de un video sexual que tendría como protagonista a don Pedro Rivera, padre de ‘La diva de la banda’ Jenni Rivera, ha causado diversas reacciones entre los familiares y amigos de la cantante. Entre ellos, Chiquis, quien se refirió al escándalo que ha envuelto a su abuelo.

“Amo a mi abuelito, lo amo. No he platicado con él sobre este tema, así que prefiero no hablar mucho de eso” indicó entre risas una incómoda Chiquis Rivera a un programa de espectáculos, mientras se encontraba en CDMX grabando un tema junto a ‘Los socios del ritmo’.

Chiquis se dedica a la música al igual que su madre Jenni Rivera.

Cabe resaltar que no está confirmado que el protagonista del video sea Pedro Rivera, quien parece estar dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias en la búsqueda de los responsables, pues adelantó que ya alertó a las autoridades sobre el incidente.

“Es un asunto, me imagino yo que federal y que está en investigación. Lo único que te puedo decir, para que no me preguntes más, es que está en manos del abogado y que se trata de una distorsión” reveló.

Un video íntimo aparentemente protagonizado por el jefe de la familia, Pedro Rivera, y una de sus bailarinas remeció México al ser filtrado en las redes sociales.

El pasado 27 de diciembre, Pedro Rivera publicó a través de su cuenta oficial de YouTube una canción llamada ‘El Tra’. Durante el videoclip es acompañado por una joven bailarina que, de acuerdo a algunos medios locales, podría tratarse de la segunda parte involucrada en esta filtración.