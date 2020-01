Pablo Heredia presenta a su nueva pareja con romántico mensaje

Pablo Heredia ha encontrado el amor nuevamente y ha dejado prueba de ello en sus redes sociales.

El conocido actor de la novela “Ven, baila, quinceañera” utilizó su cuenta de Instagram para presentar oficialmente a su novia Macarena Bernal, una hermosa modelo española a quien le dedicó un amoroso mensaje.

Publicación de Pablo Heredia Foto: captura

“Una mujer que te enseñe a que el aire tiene más valor que una joya, que te diga que El Oro solo brilla, que no sepa qué marca de carro es la más cara, que no sepa de Gucci, ni Prada, una mujer que pegue un grito y le robes una sonrisa con una simple caja de bombones, y que me diga que las flores se ven más bonitas sin cortarlas de la planta”, escribió en el post.

El mensaje no termina ahí, el actor enumera los valores que embellecen a una mujer:

Pablo Heredia y Macarena Bernal Foto: Instagram

“Una mujer que enfoque sus fuerzas y pensamiento en ayudar a los demás y hacer de este mundo un lugar mejor, una mujer que sea feliz ayudando, dando amor sin mirar a quien. Es ahí donde los hombres encontramos a una verdadera princesa. Y no digo que siempre pero que a veces te de un beso como si el mundo fuera acabar”, se lee en el mensaje de Heredia.

Además agregó lo siguiente en su publicación: “Gracias por ser esa mujer @macarenaberba03. Y no olvides algo… A veces perder el equilibrio por amor es parte de una vida equilibrada. Feliz cumple. TQM...2020… empiezan tus 27 y juntos”, escribió Pablo Heredia a lado de una foto de ambos visitando Machu Picchu en el Cusco.