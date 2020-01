Magaly Medina acudió ayer (28) a la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, para denunciar que unos presuntos ‘marcas’ merodeaban su domicilio ubicada en la misma jurisdicción, luego que emitiera una serie de ‘ampays’ en su programa “Magaly TV, la firme”.

Además, manifestó que se mantiene fuerte, continuará con su trabajo y ha reforzado las medidas de seguridad.

“Vengo para poner a disposición de las autoridades las imágenes de las cámaras de seguridad de mi casa, fotos y un video que ha colgado uno de esos chicos que hacía el marcaje, afirmando que son un grupo de música que les gusta tomar fotos a carros bonitos como Maserati y Porsche”, indicó la periodista de ATV.

Magaly Medina agregó que es la primera vez que se atreven a llegar hasta las instalaciones de su vivienda.

“Pero las amenazas las vengo recibiendo desde hace varias semanas. Me siento vulnerada por la delincuencia como todos, ahora te matan por dos soles, hay sicarios, bandas organizadas”, acotó la presentadora de “Magaly TV, la firme”.

En otro momento, manifestó que va a aumentar su seguridad y no dudaría en volver a usar un chaleco antibalas como lo usó tiempo atrás

“No sé si pedir garantías, creo que yo las tomaré incrementando mi seguridad y teniendo mucho más cuidado. Antes usaba chaleco antibalas y, quizás, tenga que volver a hacerlo, por mi seguridad”, reveló.

En ese sentido, Magaly Medina acotó que no dejará que nadie le amedrante y seguirá dándole a los televidentes lo que más les gusta: los ‘ampays’.“No van a parar, no me van a intimidar. Presentaré todas las pruebas y la policía hará su trabajo”, concluyó.