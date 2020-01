Lady Gaga arremete contra la piratería usando una imagen robada de Internet

Lady Gaga se sumó a los miles de artistas que han alzado su voz en contra de la piratería. La celebridad usó su cuenta oficial de Twitter para mostrar su furia y decepción por la filtración de su nueva canción “Stupid Love”.

Para su descargo, Gaga escribió: “Pueden parar de una vez”, en alusión a la difusión sin autorización de su más reciente trabajo. Asimismo, el mensaje estuvo acompañado de dos imágenes de una niña, con pasamontañas, escuchando música con audífonos.

Lady Gaga furiosa por la filtración de su nueva canción.

¿Cuál fue el problema? Para sorpresa de Lady Gaga, Shutterstock, el banco de fotos de donde la cantante usó la imagen, respondió el pedido, pero acusándola directamente de infringir los derechos de su autor.

“Te escuchamos. También nos gusta que se les pague a los artistas por su trabajo. Aquí hay un enlace al trabajo del fotógrafo donde puedes licenciar estas imágenes de calidad”, se lee en la publicación de Shutterstock, acompañada de los enlaces para descargar legalmente las fotografías que estaba ocupando el post de Lady Gaga.

Lady Gaga es acusada de usar imagen robada.

“Imagen conceptual de una niña bailando las descargas de música pirateadas o ilegales en su reproductor de mp3, aislada contra un fondo blanco”, se lee en la descripción de una de las imágenes del fotógrafo, cuyo seudónimo es @dragon_fang.

Lady Gaga: fans la defienden.

Tras el mensaje Shutterstock, los seguidores de Lady Gaga no dudaron en sacar cara por la estrella. “Deberías pagarle por la promoción, no sabíamos de ti antes de este tweet”, “Espero que hayas enviado este mensaje a todas las personas en Twitter que alguna vez hayan usado una imagen que no tomaron antes. De lo contrario, eso sería bastante tonto”, “La marca de agua está justo ahí. en su lugar deberías pagarle por la promoción gratuita”, comentaron.