Amelia Vega responde a críticas tras omitir pronunciamiento sobre la muerte de Kobe Bryant

La modelo dominicana tuvo fuertes comentarios contra sus detractores. Amelia Vega no pudo evitar mostrar su molestia luego de haber recibido críticas en redes sociales por evitar pronunciarse sobre el reciente accidente aéreo en el que falleció el jugador de la NBA, Kobe Bryant.

A través de un video, difundido por la cuenta de Instagram del programa “El gordo y la flaca”, la también cantante indicó las razones que la llevaron a dejar de escribir un mensaje sobre el lamentable suceso.

Cabe resaltar que Amelia Vega se encuentra muy relacionada con el mundo del basquetbol. La caribeña tiene una hermosa familia junto a Al Horford, jugador de los Philadelphia 76ers. La pareja reside en los Estados Unidos y mantienen un ritmo de vida muy parecido al de Kobe Bryant y su esposa Vanessa.

En el clip, la exmiss se mostró bastante afectada por el comentario de una mujer que incluso se atrevió a insultarla. Además relató a los usuarios de Instagram qué fue lo que más le molestó de la experiencia.

“Ella me insultó porque no había puesto un post de Kobe Bryant... Ustedes se podrán imaginar como yo, como madre y como esposa de un atleta que viaja todas las semanas para trabajar, cómo yo me sentí cuando me entere de esa noticia... nos dolió a todos", indicó en el video.

Además, la modelo explicó cuál fue su reacción al enterarse del deceso de Kobe Bryant y su hija Gianna. “¿Saben qué me pareció más productivo a mí? Sentarme en mi cuarto a orar por esa esposa que perdió a su esposo y a una hija, que el Señor la llene de él... y que ella pueda encontrar el camino a la luz después de una situación así”.

“¿Hasta dónde hemos llegado? Que uno ponga un post o no, nada tiene que ver con lo que uno sienta... ¿Es obligado publicar?” finalizó la modelo y cantante.