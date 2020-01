La gran final del Super Bowl 2020 es este domingo 2 de febrero y además de la expectativa por conocer al equipo ganador de la National Football League (NFL), también se espera el show de medio tiempo, que estará a cargo de Jennifer López y Shakira.

En esta nota encontrarás todos los detalles del espectáculo: a qué hora, cuándo y en qué canales podrás seguir la transmisión EN VIVO online de la presentación de las cantantes.

PUEDES VER Estrellas de la NBA homenajean a Kobe Bryant con mensajes en sus zapatillas

¿Cuándo es el Super Bowl 2020?

La final del Super Bowl 2020 es el domingo 2 de febrero. El escenario escogido es el Hard Rock Stadium de Miami, donde se enfrentarán los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco para definir al campeón de la NFL.

¿Quiénes juegan el Super Bowl 2020?

Los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs disputarán la final del Super Bowl 2020 luego de vencer a los Green Bay Packers y los Tennessee Titans, respectivamente.

¿Qué canales transmitirán el Super Bowl 2020?

Los canales que transmitirán el Super Bowl 2020 son:

-FOX Sports

- Sky Sports

- ESPN

- Televisa

- Azteca TV.

¿A qué hora es el show de medio tiempo del Super Bowl 2020?

Podrás ver el show de medio tiempo del Super Bowl 2020 en los siguientes horarios:

- México: 7:20 p.m.

- Argentina: 10:20 p.m.

- Colombia: 8:20 p.m.

- España: 2:45 a.m (Del lunes 3 de febrero de 2020)

- Perú: 8:20 p.m.

- Chile: 10:20 p.m.

¿Cómo será la presentación de JLO y Shakira?

Por primera vez en el show de medio tiempo del Super Bowl 2020 se presentarán dos estrellas latinas: Jennifer López y Shakira, quienes se encargarán de animar en el entretiempo del partido.

Recientemente se filtró el playlist del espectáculo. Get right, Waiting for tonight, Booty, I’m real y On the floor son las canciones que interpretaría Jennifer Lopez. Mientras que la artista colombiana amenizaría el evento con She wolf, Powerful, Chantaje, La tortura, Me gusta, Beautiful Liar, Whenever Whenever y Hips don´t lie.

¿Dónde ver el Super Bowl 2020 online?

Podrás seguir EN DIRECTO todas las incidencias del Super Bowl 2020 en estos canales:

- Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia: Fox Sports, ESPN

- México: ESPN, Fox Sports, Televisa, TV Azteca