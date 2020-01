El escándalo por la salida de Jazmín Pinedo de “Mujeres al mando” en Latina ha generado una serie de opiniones a favor y en contra de su inesperada decisión.

Durante la emisión de “Válgame”, se puso en debate el enfrentamiento de la exchica reality con la casa televisora, que le ha enviado dos cartas notariales donde le exige una suma exhorbitante de dinero por ‘incumplimiento de contrato’.

Zorro Zupe es amigo de Jazmín Pinedo, por lo que se rehusó a criticarla por abandonar Latina. Sin embargo, la insistencia de sus compañeros como Kurt Villavicencio y Janet Barboza causó que el polémico personaje se retire del set de televisión.

Según la versión del Zorro Zupe, la popular ‘Chinita’ le reveló que estaba en negociaciones con “Esto es guerra”, días antes del estreno del reality.

Colmaron su paciencia. El panelista de “Válgame” aseguró que sintió incómodo desde que llegó al canal. Sus colegas lo presionaron a hablar mal de la exconductora de “Mujeres al mando”, pero él se negó hasta el final.

Zorro Zupe explota en “Válgame”

“Mi opinión la quiero mantener en reserva,, hay cosas que me parecen y que no me parecen”, expresó.

“Desde que llegué al canal todo el mundo me mira como bicho raro. Las decisiones que tome Jazmín Pinedo, son las decisiones de ella, yo no tengo nada que ver”, agregó Zorro Zupe antes de abandonar el programa de espectáculos.

Luego, fue abordado en la puerta de salida de Latina, allí él mostró su incomodidad. “No quiero ser malcriado, solo quiero ir a mi casa”, aseguró el amigo de la exchica reality.