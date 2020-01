Jazmín Pinedo alistaría demanda contra Latina por exponer sus datos.

Jazmín Pinedo demandaría a Latina por exponer sus datos personales, entre ellos, el monto que le pagaban durante su permanencia en “Mujeres al mando” como conductora de televisión.

La difusión de la carta notarial en televisión nacional pone en peligro a la exchica reality debido la ola de delincuencia que se vive en el país.

Según Ricardo Rondón en “En boca de todos”, reveló que la popular ‘Chinita’ tendría en sus planes una demanda contra su excasa televisora por la difusión sin previo aviso de su información personal.

“Se dice que Jazmín Pinedo estaría respondiendo de una manera legal, una contrademanda porque exponer los datos personales como dirección, cuánto gana, no se hace pues pertenece al ámbito privado”, reveló el conductor de América Televisión.

Además, durante la entrevista a Jazmín Pinedo, ella no negó que demandaría a Latina solo atinó a asegurar que sus abogados se encargarían del caso.

“Qué pena. Me sorprende, pero eso tendrá que manejarse en el ámbito legal. Mi contrato ya se terminó hace una semana”, explicó Pinedo antes de conocer que el canal había difundido sus datos.

Jazmín Pinedo se queda en “Esto es guerra”

“Cuando me hacen esa propuesta (Esto es guerra), me ilusioné un montón. Todo fue súper rápido (…) Estoy demasiado feliz porque se me da la oportunidad de volver a un canal donde yo inicié tan chiquitita”, expresó al finalizar el reality de competencia.