Jazmín Pinedo se queda en “Esto es guerra”. La conductora de televisión confirmó que continuará en el reality de América Televisión, pese al escándalo que se originó en su excasa televisora Latina.

En la edición de “Mujeres al mando”, Karen Schwarz y Cathy Sáenz lamentaron la abrupta salida de Jazmín Pinedo incluso una de ellas, rompió en llanto y fue consolada por su compañera en plena transmisión en vivo.

"No sabía que te ibas a ir fue como un baldazo de agua fría. Me duele mucho. Yo te voy a extrañar porque en este programa tú fuiste parte desde el inicio", expresó Schwarz entre lágrimas.

Ante ello, Cathy Sáenz se acercó a consolarla y le prometió que estaría con ella hasta el final. “No te voy a abandonar, no te sientas desprotegida”, aseguró la exproductora de “Esto es guerra”

Sin embargo, para Jazmín Pinedo su nuevo trabajo en América Televisión no tiene que dar pena a nadie porque está haciendo lo que cualquier persona hace, que es trabajar.

"Yo cumplí hasta el último día con mi contrato. No tengo que atacar, no tengo que lastimar porque no le estoy haciendo daño a nadie, estoy haciendo lo que cualquier ser humano hace. Así que le guste o no a una persona que yo esté o no aquí”, aclaró la exchica reality.

Jazmín Pinedo arremete contra Latina

La popular ‘Chinita’ aseguró que se queda en el reality de América TV, y aclaró que sus problemas legales con Latina lo resolverá su abogado. “Pero estén tranquilos porque aquí no pasa nada así me hagan la ‘guerrita’", expresó.