Jazmín Pinedo se burla de Latina por exigirle 450 mil soles: “Voy a hacer mi pollada"

Jazmín Pinedo respondió a la posible demanda de Latina, donde le exige 450 mil soles de multa por ‘incumplimiento de contrato’, según señala la primera carta notarial. Al finalizar el programa “Esto es guerra” fue abordada por los reporteros, y allí lo contó todo.

La primera carta notarial le exigía el pago de casi medio millón de soles, un día después, Latina le envió una segunda carta con un adicional de 100 mil soles por devolución con un plazo de diez días. En el documento se precisa que Jazmín Pinedo realice el pago de forma inmediata al canal de televisión.

Sin embargo, la exfigura de “Mujeres al mando” tomó con ironía la exhorbitante suma y aseguró que deja en manos de sus abogados los problemas legales con su excasa televisora.

Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz en "Esto es guerra"

“Me da pena porque nunca imaginé que las cosas iban a ser así, además lo entiendo. Pero creo que esto lo voy a dejar que lo solucionen los abogados. Tengo los mismos derechos que los demás de trabajar y sacar adelante a mi familia, no le estoy haciendo daño a nadie”, expresó Jazmín Pinedo.

Luego, le causó risa afirmar que recurría a realizar una pollada para pagar la multa de Latina. “Me voy a vender rifas, voy a hacer mi pollada, ¿de dónde voy a sacar ese dinero por Dios? Se están especulando muchas cosas, estoy tranquila y feliz”, agregó.

Jazmín Pinedo se queda en “Esto es guerra”

Pese a que se ausentó durante la primera hora de “Esto es guerra”, Jazmín Pinedo apareció en el set del reality junto a Gian Piero Díaz.

Allí confirmó que continuará en “Esto es guerra” ante el escándalo. “Yo no tengo nada que atacar, responder, porque no estoy haciendo nada a nadie. Estoy cumpliendo con todo lo que cualquier ser humano hace, salir adelante. Si a alguien no le gusta, no es responsabilidad”, finalizó.