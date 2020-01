Hermana de John Lennon: “Yoko Ono controlaba su vida y lo distanció de su familia”

Julia Baird, la hermana por parte de madre de John Lennon, ha publicado su libro de memorias: Imagine this (Teófilo Edicións), donde cuenta sus vivencias desde la infancia con el músico y también pasajes de su adultez, revelando detalles poco conocidos del recordado Beatle, como por ejemplo, que Yoko Ono: “controlaba su vida” y contribuyó a que se separara de su familia.

En varios momentos del relato, Baird se refiere a las conversaciones telefónicas que intentaba tener con su hermano y no podía concretar. “Me parecía que ella estaba controlando su vida e igualmente él parecía que se lo estaba permitiendo. Cuando John me llamaba, yo siempre estaba allí. Cuando yo lo llamaba, sin embargo, no siempre podía hablar con él. Yoko contestaba a menudo. Y según fue pasando el tiempo y las llamadas de John pararon, nos resultaba imposible localizarlo. De hecho, me preguntaba, ¿John cogía alguna vez el teléfono en su propia casa o Yoko se paseaba con él en el bolsillo?”, se pregunta la escritora, según refiere Europa Press de fragmentos de su libro.

Julia Baird, la media hermana de John Lennon.

PUEDES VER La vida de John Lennon y Yoko Ono llega al cine

De hecho, culpa de la distancia que tomó John Lennon de ellas (tiene otra hermana de nombre Jackie) a la influencia de Yoko Ono. “Nos pareció que era él el que se estaba separando, pero ahora no estoy tan segura. Después de una serie de llamadas y cartas en 1975, Jackie (la otra hermana) y yo habíamos sido olvidadas de un plumazo”, lamenta en el texto.

En otro pasaje del libro en el que se habla de Yoko Ono, es el de la herencia de la casa de Liverpool del artista, que “se había convertido en un símbolo del reconocimiento” por parte de John Lennon de que Jackie y la propia Julia eran sus hermanas. “El abogado de Yoko me dijo que la casa era suya y que podía hacer con ella lo que quisiera, y que eso es lo que había hecho”, recuerda. “Sin embargo, también dijo que si Jackie y yo necesitábamos ayuda, Yoko podía estar dispuesta a ayudarnos. Respondí que no le estaba pidiendo dinero a Yoko. Solo quería el valor de la casa, porque era un símbolo. No supe nada más”, revela la autora en su libro.