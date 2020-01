El famoso actor de telenovelas mexicanas, Fernando Carrillo, ha sido el centro críticas después de que la revista TV Notas realizara una publicación en la que asegura que el intérprete formó parte de un trío sexual.

La revista TV Notas realizó una publicación sobre el aparente trío sexual en el que habría participado el actor. (Foto: @revistatvnotas)

Según cuenta la revista, el artista de origen venezolano mantuvo relaciones sexuales con una transexual identificada como Renata Altamirano y con el comunicador Pedro Ferriz Hijar. Se cree que el encuentro habría tenido lugar en Cancún.

Al parecer, Renata le comentó a una amiga sobre el evento, y le aseguró que el reconocido actor de telenovelas desea probar cosas nuevas a sus 54 años.

Ante los rumores, Fernando Carrillo no dudo en pronunciarse sobre el hecho, a través de su representante.

“Es verdaderamente triste, insólito lo que pasa en algunos medios de comunicación, lo irresponsables que son, lo vulnerable que somos los artistas ante medios de comunicación tan deplorables como es la revista TV Notas”, expresó el actor en un video.

“Yo lo uso nada más para limpiar la caca del perro, la neta. Y cuando me cuentan cosas como esas que me contaron hoy. En otras ocasiones he querido demandarlos por otras mentiras que han dicho, pero esta sí es la gota que rebasa el vaso. Esto ya está en manos de mis abogados, ellos se encargarán de contactar a esta revistucha”, agregó visiblemente incómodo por la situación.

Finalmente Fernando Carrillo aseguró que ni siquiera conoce a las personas con las que lo han involucrado en este escándalo.