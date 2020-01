Tras su sonado regreso al reality de competencias “Esto es guerra”, la “Princesa inca” Ivana Yturbe se mostró completamente renovada al volver de su viaje por Europa con Mario Irivarren.

La modelo sorprendió al público del programa cuando hizo extrañas declaraciones al ser abordada por la conductora Jazmín Pinedo.

Todo comenzó cuando la modelo estaba siendo revelada como una integrante de “Esto es guerra” y los conductores del reality la cuestionaron sobre su situación sentimental.

“Tengo una pregunta, porque tú sabes que a mí me llegan varios rumores, algunos ciertos otros no tanto, pero vamos a ir directo al grano así como con Said Palao. ¿Cómo está el corazón de Ivana Yturbe en este 2020?, le preguntó Jazmín Pinedo.

Ivana Yturbe y Mario Irivarren habrían terminado su relación

A lo que la chica reality le respondió contundentemente: "Muy feliz y muy tranquila, así como un día me dijiste, más enamorada de mí que nunca”.

Mientras que Gian Piero Díaz, se refió a su actual pareja Mario Irrivaren: “Así lo tienes”.

Y la popular ‘Chinita’ aclaró que ella no se refería al amor de Mario sino al amor propio.

“No pero creo que se refiere a más enamorada de sí misma”, agregó la expareja de Gino Assereto.

Finalmente, Ivana Yturbe añadió que este año se siente muy bien en el lugar en donde se encuentra, refiriéndose a su vida personal y profesional, creando la interrogante sobre su vida sentimental actual.

“Creo que el año pasado aprendí a conocerme y quererme. Siento que estoy en el lugar que quiero estar he logrado muchísimas cosas y siento que con esto es suficiente", sentenció Ivana.