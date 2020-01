Becky G mantiene una sólida relación con el futbolista de Los Angeles Galaxy Sebastián Lletget. Y una reciente fotopublicada en Instagram despertó las alarmas de una posible boda de la pareja.

A través de redes sociales se difundió una imagen donde la cantante estadounidense posó con un vestido de novia de color blanco y velo. La instantánea no fue compartida desde la cuenta de oficial de Becky G por lo que muchos seguidores se mostraron confundidos.

“Todo cambió” es el texto que acompañó a la imagen, que consiguió 6.594 reacciones en Instagram. “Se casa”, “Buenas vibras en el matrimonio”, “Hermosa”, “Aún no es tiempo para que te cases”, Di que sí”, “Preparativos para la boda”, fueron algunos mensajes de usuarios que le dejaron a Becky G.

Sin embargo y para calma de muchos fanáticos, quienes cuestionaron a la cantante por tomar (si es que es cierto) una decisión tan importante a sus cortos 22 años, todo se trataría de una broma.

Según algunos portales, el entorno de Becky G habría asegurado que se trató de un juego entre amigas donde ella terminó con el vestido de novia.

¿Becky G cuenta cómo conoció a Sebastián Lletget?

En abril del 2019, Becky G se animó a hablar durante una entrevista de cómo fue que conoció al deportista Sebastián Lletget.

“Nos conocimos cuando yo estaba grabando la película de los ‘Power Rangers’ y teníamos muchos amigos en común. A veces no funciona bien cuando tus amigas te dicen que tienen a la persona correcta para ti y yo estaba pensando solamente en mi carrera. No tenía tiempo, estaba grabando la película. Ellas me estaban hablando de un hombre que se llamaba Sebastián y yo les dije que paren o que me muestren una foto de él”, señaló.