Ariana Grande es una de las cantantes más influyentes y exitosas de los últimos años. El trabajo de la joven artista ha llegado hasta los oídos de uno de los integrantes de Slipknot.

Durante una entrevista, Jim Root, guitarrista de la banda de metal, confesó que quedó impactado por la música de Grande.

El destacado músico contó sobre su inclinación por el pop antiguo, pero cuando escuchó a la intérprete de “7 rings” quedó gratamente sorprendido.

“Me encanta la música pop, no necesariamente la más moderna, pero le di una oportunidad al britpop. Cuando comenzamos a salir de gira, íbamos a las tiendas constantemente y nos íbamos a elegir discos cuando terminábamos”, señaló el integrante de Slipknot.

“Ahí fue cuando empecé a descubrir a Björk, Portishead, Radiohead, Blur y Oasis, ese tipo de música pop”, agregó.

Entre sus tantas visitas se topó por primera vez con la música de la joven intérprete.

“Una de las chicas de nuestra compañía estaba escuchando a Ariana Grande, y no sabía qué estaba escuchando. Yo estaba en plan, ‘¿quién es? ¡es increíble’ tiene como rollo'. Me dijo de quién se trataba y me quedé alucinado”, relató.

¿Quién es Jim Root?

James Donald Root es conocido por ser el guitarrista líder de la banda de metal Slipknot y exguitarrista de la banda Stone Sour.

Las revistas Guitar World, Kerrang, Revolver y Rolling Stone le dieronen el 2008 el título de “Guitarrista del año” por el buen trabajo realizado en el álbum “All Hope Is Gone” de Slipknot, destacándose los riffs y solos de canciones como Psychosocial, Dead Memories, Welcome(perteneciente al tercer álbum de la banda) , Gehenna y This Cold Black.