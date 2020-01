Tonny Succar, el peruano ganador de los Latin Grammy 2019, se encuentra atravesando por uno de los momentos más difíciles de su vida. Hace unas horas, en su cuenta de Instagram, publicó una noticia que dejó muy tristes a sus fans. El joven productor musical se encuentra de duelo por el sensible fallecimiento de su abuela, a quien le guardaba mucho amor y admiración.

El cantante aprovechó para dedicarle unas cariñosas palabras a su familiar. En el post destacó los gratos momentos que pasaron juntos cuando él era aún un niño.

“Que descanses en paz Abuelita Lola, mucho dolor ahorita... pero se que estás con Dios, celebramos tu vida hoy y siempre. Todos los recuerdos, tus consejos, tanto amor que nos diste, vives en mi corazón. Siempre me voy a recordar que me decías que sonría... de niño, no me gustaba sonreír nunca, y tú fuiste la que me sacó la sonrisa y ahora no paro de sonreír."

Además, recordó el apoyo incondicional que su abuela le brindó en el camino a ser un exitoso músico y resaltó que sin su ayuda él no hubiera podido cumplir con sus sueños.

"Por ti, estoy aquí en este país, viviendo mis sueños... te voy a extrañar mucho, Voy a extrañar mucho tus castañuelas, cuando bailabas y tocabas con oyichan, mi papá y mamá, cuando me jalabas las orejas... todo... fuiste lo máximo, qué legado tan increible... i love you Abuelita. - tony”, se lee en la descripción de su publicación.

La foto ya cuenta con más de 7000 corazones en esta red social y miles de mensajes de apoyo por parte de sus fans.