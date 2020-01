Majida Issa sobre Kimberly Reyes: “No me atrevería a comentar sobre su trabajo”

Majida Issa quien interpretase a la ‘Diabla’ en las tres temporadas de ‘Sin senos si hay paraíso’ evitó calificar el trabajo hecho por su colega Kimberly Reyes que asumió el papel del antagónico personaje para la secuencia escrita por Gustavo Bolivar denominada ‘El final del paraíso’.

Como sabemos, La actriz colombiana se alejó de ‘Sin senos si hay paraíso’ en septiembre de 2018 alegando que tenía nuevos proyectos en su carrera y asumir nuevos retos como actriz.

En declaraciones para People en Español, Majida issa dijo que no pudo ver la serie lo que le impedía emitir opinión alguna sobre kimberly Reyes: “Alcancé a ver los avances, cosas que ponía Telemundo, pero no me atrevería a hacer un comentario sobre su trabajo hasta no verlo completo”.

La recordada ‘Yesica Beltrán’ -en la ficción- prometió a sus fans que una ves que vea la serie contará lo que piensa: “Seria muy irresponsable de mi parte. Sé que la temporada aquí (Estados Unidos) ya estuvo al aire, ya se terminó. Los fans estuvieron como siempre super activos y les prometo que cuando la vea les contaré qué me pareció”, aseguró.

Majida Issa por ahora regresará a la pantalla chica el próximo 10 de febrero con Operación Pacífico, interpretando a Amalia Ortega en la nueva ficción de la cadena de televisión estadounidense Telemundo. La historia nos presenta a una mujer valiente, esposa, madre y capitán de la Unidad de Inteligencia Secreta de la Policía que busca capturar al ‘Guapo’, un narcotraficante mexicano, poniendo en riesgo no solo su profesión también su vida y la de su familia.