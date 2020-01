Rocío Miranda: ¿Quién es Anthony Pazos, novio y padre del hijo de la exvoleibolista?

Rocío Miranda, exvoleibolista e hincha de Universitario de Deportes, festeja su cumpleaños número 33. Sin embargo, poco o nada se conoce del padre de su hijo. ¿Quién es Anthony Pazos, el novio de la también modelo? Es una de las preguntas que oscilan en el ciberespacio.

Desde que en noviembre del 2017 presentara a su primogénito Alonso Gabriel y a su novio en una instantánea que remeció Instagram, la gran mayoría de admiradores de la ‘Chica fitness’ se han preguntado por la persona que le robó el corazón. Todo sucedió a pocos días de que la también influencer de convirtiera en madre.

Rocío Miranda y su prometido Anthony Pazos. (Foto: Instagram)

“Aprovechando la mañana para salir a caminar como parte de mi acondicionamiento físico y bien acompañada de mi amorsote bello, mánager, amigo, papá de Alonso, mi complemento perfecto desde hace 9 años”, manifestó Rocío Miranda sobre Anthony Pazos.

¿Quién es Anthony Pazos, el novio de Rocío Miranda?

Se conoce que Anthony Pazos es el prometido de Rocío Miranda, su mánager, empresario y padre del pequeño Alonso Gabriel, fruto de la relación que mantiene desde hace más de 9 años con la exvoleibolista.

A inicios de 2017, la deportista anunció que se casaría con su novio, dejando en claro que su matrimonio no sería televisado, sino que se desarrollaría en una reunión estrictamente privada. Según se sabe, en ese lapso, Miranda y Pazos no llegaron a darse el “sí” debido al nacimiento de su heredero.

Anthony Pazos, prometido de Rocío Miranda, emocionado en el nacimiento de su hijo. (Foto: captura)

“Ya tenemos varios años de relación y creo que llegó el momento dar un paso adelante en nuestra relación, tampoco es nada del otro mundo”, manifestó en ese entonces la también influencer.

Rocío Miranda da detalles de su boda con Anthony Pazos

En abril de 2017, Rocio Miranda- con una sonrisa y ojos llenos de ilusión- mostró su anillo de compromiso; no obstante, prefirió no decir la fecha de su boda que se realizaría ese año. Ella afirma que no será televisada, sino una reunión bonita e íntima.

Rocío Miranda aseguró que le daría el "sí" a su novio vestida de blanco. (Foto: captura)

“Ocho años de relación, yo siempre he mantenido mi vida privada alejada de la farándula y prefiero mantenerlo así. El día que me case no lo voy hacer público”, aseguró de forma contundente la hincha de Universitario de Deportes.

Rocío Miranda muestra su faceta de empresaria Rocío Miranda Perú presenta su nuevo catálogo oficial. #ENVIVO Posted by Diario El Popular on Wednesday, April 5, 2017

La modelo reveló que su vestido tendría una cola grande y de color blanco. “Yo ya estoy maquinando, organizando los detalles de mi boda. ¿Vestido Blanco? Yo creo que sí. Va ser algo muy lindo, muy familiar”, anotó.